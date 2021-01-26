Житель Сочи попросил у таксиста телефон, чтобы найти мефедроновую закладку

Фото Светланы Маковеевой

26-летний житель Сочи ,вместе со своим 31-летним земляком решили заказать по телефону мефедрон. Для этого они воспользовались браузером Тор, оплатили «поставку» онлайн, а взамен должны были получить координаты закладки.

В ожидании поступления координат,друзья вызвали такси. Уже сев в машину, молодые люди поняли,что их смартфон разрядился. Поэтому они попросили у водителя такси воспользоваться его телефоном,а поставщикам-чтобы те прислали данные о местонахождении закладки уже на номер телефона водителя, что и было сделано.

Затем на такси они прибыли на указанное место на улице Православной в Адлерском районе, где и привлекли внимание проезжавшего мимо полицейского патруля.

Сотрудники ППС решили проверить документы у пассажиров такси,и обнаружили телефон водителя с координатами мефедроновой закладки. Пройдя по ним,они действительно нашли сверток с чуть более чем 1 граммом наркотика.

В отделение доставили всех троих,вместе с водителем такси, которого, впрочем, вскоре отпустили.

- В отношении задержанных составлен административный материал по статье 6.9.КоАП РФ, один из них арестован судом на 10 суток,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.