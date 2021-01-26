В Новороссийске открыли кадровый центр «Работа России»

Фото администрации КК

Это уже третий подобный центр на Кубани, созданный в рамках профильного нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Первые такие центры появились в Краснодаре в 2019-2020 годах. В 2021 году намечено модернизировать центр занятости в Сочи, а в следующем году – службу занятости в Армавире.

Краевые власти считают открытие таких центров новой вехой развития всей службы занятости населения в регионе.

- Это современные и функциональные центры помощи жителям на рынке труда, профессиональной реализации и обучения, а работодателям – в подборе квалифицированных кадров, – отметил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

Ежегодно за поиском работы населения Новороссийска обращаются около 25 тысяч местных жителей. На модернизацию центра на ул. Малоземельской, 15 из краевого и федерального бюджетов выделили более 24 млн рублей.

Здесь капитально отремонтировали интерьеры, приобрели офисную мебель, оргтехнику, подъемную платформу для людей с ограниченными возможностями здоровья.