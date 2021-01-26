В Адыгее медикам ковид-госпиталя подарили теплые пальто

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В Адыгее медикам Энемского ковид-госпиталя подарили теплые пальто. Теперь им будет работать значительно комфортнее.

- Спасибо за помощь Аскеру Савв, Аслану Джанхот! Ваша забота греет нас! – поблагодарил благотворителей начальник Энемского COVID госпиталя Рашид Цахаев.

Он выразил отдельную благодарность Хизиру Хотко, который всегда помогает больнице.

С начала пандемии в Адыгее зафиксировано 12844 случаев коронавируса. По числу заболевших лидирует Майкоп – 5133 человек. В том числе: 10927 пациентов выздоровели, 115 - скончались.

По данным местного оперштаба, за сутки в республике зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в инфекционном госпитале скончался один пациент - женщина из Ростова-на-Дону. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причиной смерти стал COVID-19.