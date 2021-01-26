В Сочи комплекс «Пик Отель» продан за 1,1 млрд рублей

Фото: peakhotelsochi.ru.

В Сочи гостиничный комплекс «Пик Отель» продан за 1,1 млрд рублей. Итоговая цена по итогам торгов почти вдвое превысила стартовую

- По итогам торгов определен новый покупатель гостиничного комплекса «Пик Отель», - сообщили в «Газпроме». - Предложенная победителем цена – 1,131 миллиарда рублей с НДС – почти вдвое превысила начальную (603,6 миллиона рублей с НДС).

Имя покупателя не разглашается.

Отель расположен в центре поселка Красная Поляна, на улице защитников Кавказа. Он соответствует категории «4 звезды», для туристов предусмотрены не только комфортабельные номера, но и виллы, а также изысканные рестораны, центр красоты и здоровья.

Впервые "Газпром" выставил этот объект на продажу в 2017 году.