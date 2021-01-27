На Кубани средняя зарплата в 2020 году сократилась на 1,2%

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В Краснодарском крае средняя зарплата жителей в январе-ноябре 2020 года снизилась на 1,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

- Самая высокая зарплата в регионе в ноябре 2020 года отмечена у работников финансовых и страховых организаций, а также - информации и связи – в 1,5 раза выше среднекраевого уровня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарстате.

А в компаниях, занятых операциями с недвижимостью, зарплата ниже среднекраевого уровня в 1,6 раза ниже. Отстают по объему денежного вознаграждения и текстильные предприятия. Их работники получают в 5,5 раза меньше среднекраевого уровня.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что во 2 квартале 2020 года зарплаты в Краснодаре выросли у банкиров, упали у рестораторов.