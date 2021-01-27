На Кубани инспектор ДПС отказался от взятки

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В Краснодарском крае инспектор ДПС отказался от взятки. Денежное вознаграждение в 1 тысячу рублей ему предлагал 49-летний водитель из Саратова в качестве компенсации за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел на втором километре трассе Кущевская-Пролетарский.

Старший лейтенант полиции составил на приезжего протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ч.4 ст.12.15 КоАП). Инспектор ДПС отказался от взятки и написал заявление в полицию, в котором подробно изложил суть дела.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.