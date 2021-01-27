«Украли лыжи»: В Сочи турист из Тольятти остался без оборудования

Вор воспользовался моментом и похитил лыжи Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи на одном из курортов Красной Поляны 30-летний турист из Тольятти попал в неприятную историю. Он взял на прокат лыжи и катался по трассам. Но через несколько часов проголодался и решил перекусить.

Лыжник зашел в кафе, а оборудование оставил на улице без присмотра. Вор воспользовался моментом и похитил лыжи. Их стоимость в пункте проката оценили в 11 тысяч рублей.

Турист, не теряя времени, обратился в полицию, и подозреваемого в преступлении быстро задержали. Им оказался 34-летний житель станицы Крыловская Ленинградского района Краснодарского края.

- Оборудование изъято и передано владельцу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.