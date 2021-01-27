«Замахивался ножом»: В Сочи сын угрожал убить свою мать

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В Сочи 77-летняя женщина едва не стала женщиной своего собственного сына. 41-летний мужчина замахивался на нее ножом и угрожал убить. Инцидент произошел в Хостинском районе курорта.

Пожилая женщина была страшно напугана и написала заявление на сына в полицию. В действиях сочинца выявлены признаки преступления по части 1 статьи 119 УК РФ - угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи мужчина убил мать, после чего свел счеты с жизнью. Сын погибшей и раньше угрожал расправой, но в серьезность его намерений никто не поверил.