В Сочинском нацпарке задержан мужчина с охотничьим ружьем

Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка
В Сочинском национальном парке прошел совместный рейд полиции и государственных инспекторов. Его результатом стало задержание в 57-ом квартале Дагомыского участкового лесничестве местного жителя с охотничьим ружьем МР– 153 К двенадцатого калибра и пять патронов к нему. Оружие было заряжено
Как пояснили в полиции, 46-летний сочинец ранее не был судим, и не стоит на профучете.
- Оружие и патроны изъяты, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.
В действиях мужчины усматривается признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ - незаконная охота.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи у мужчины с психическим расстройством изъяли охотничье ружье. Оружие отобрали через суд.