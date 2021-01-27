В Сочинском нацпарке задержан мужчина с охотничьим ружьем

Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка

В Сочинском национальном парке прошел совместный рейд полиции и государственных инспекторов. Его результатом стало задержание в 57-ом квартале Дагомыского участкового лесничестве местного жителя с охотничьим ружьем МР– 153 К двенадцатого калибра и пять патронов к нему. Оружие было заряжено

Как пояснили в полиции, 46-летний сочинец ранее не был судим, и не стоит на профучете.

- Оружие и патроны изъяты, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

В действиях мужчины усматривается признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ - незаконная охота.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи у мужчины с психическим расстройством изъяли охотничье ружье. Оружие отобрали через суд.