«Страшно красиво!»: На Кубани замерзли водопады

Фото: instagram.com/insta_trip01

Морозная погода, установившая на прошлой неделе в Краснодарском крае, стала причиной чудесного для южного региона природного явления. В поселке Мезмай Апшеронского района замерзли Университетский и Чинарский водопады. Фото и видео ледяных сталактитов туристы опубликовали в соцсетях.

- Страшно красиво, прям завораживает, - написала автор на своей страничке в Instagram.

Снимки замерзших водопадов поразили пользователей сети. А автор в свою очередь порекомендовала когда-нибудь взглянуть на заледеневшие потоки воды своими глазами, потому что объектив не передает всей красоты, сотворенной природой. Водопады в этой местности замерзают почти каждую зиму, когда минусовые отметки на градуснике держатся более трех дней.