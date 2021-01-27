В горах Сочи голодная лиса вышла к людям

Фото и видео t.me/livesochi

Лиса вышла к людям на Розе Пик. Очевидец накормил гостью печеньем и снял ее на мобильник. На кадрах видно, как плутовка осторожно собирала еду, то и дело, отпрыгивая от страха в сторону, затем побрела в темноту.

- Да не боись ты, не боись, - говорит турист, бросая рыжей проныре кусочки пищи.

Автор видео хотел, чтобы голодное дикое животное еще отведало угощений, но, наевшись, плутовка шмыгнула за бугор. Автору оставалось лишь попрощаться с ней.

- Вдруг будешь мимо проходить, заходи, - свистнул в след турист.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на заснеженных склонах Красной поляны туристы заметили медведей. Косолапый находился всего в паре сотен метров от очевидцев. Животное неспешно двигалось в сторону лесу и не обращало внимания на людей, даже несмотря на крики.