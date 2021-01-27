Немецкие клубы заинтересованы в покупке нападающего ФК «Краснодар»

Герман Онугха Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Немецкие клубы заинтересованы в приобретении нападающего футбольного клуба «Краснодар» Германа Онугхи. Однако «быки» не намерены расставаться с 24-летним форвардом, об этом сообщает Sport24.

Также активный интерес к форварду проявляют клубы Российской Премьер-Лиги. Первую половину сезона-2020/21 Онугха провел на правах аренды в «Тамбове». Однако во вторник, 26 января, «Краснодар» досрочно вернул нападающего в расположение клуба.

Герман Онугха забил 6 мячей в 13 матчах за «Тамбов» в этом сезоне.