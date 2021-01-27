На Краснодарский край надвигается неделя дождей

Кубань снова окажется под властью температурных качелей. К концу рабочей недели похолодает, столбики на термометрах опустятся до -3. А с 1 по 3 февраля воздух прогреется до +15 градусов. При этом семь дней подряд будет лить дождь.

- Ночью 29 января температура понизится до отрицательных отметок, ночью ожидается -3, днем 6 градусов. Дождь накроет большинство районов края, в некоторых возможет мокрый снег. Местами гололед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в кубанском гидрометцентре.

Также метеороги отметили, что мокро и холодно на улице будет до конца недели, до 31 января.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Краснодарский край надвигается опасный циклон. Потеплеет лишь к понедельнику.