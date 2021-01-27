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Появилось видео обысков в налоговой инспекции Туапсинского района. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как у входа в ведомство дежурит один из силовиков. Остальные правоохранители находятся внутри здания, где тщательно проверяют и изымают все документы, которые могут подтвердить махинации сотрудников.

Напомним, об обысках и задеражниях в налоговой инспекции Туапсинского района стало известно после вынесения приговора бывшему мэру Туапсе Владимиру Звереву и его подчиненным. Как только стало известно, что экс-градоначальника отправили за решетку, в налоговую наведались правоохранители.

- Задержана начальник межрайонной ИФНС России по №6 по Краснодарскому краю Елена Семеняк, - сообщает местная газета «Ваш голос».

Отметим, что официальных комментариев по данной ситуации от правоохранительных органов пока не поступало.