Краснодарский край получил новую партию вакцин от коронавируса

Кубань получила еще одну крупную партию доз вакцины от коронавируса – 17 тысяч штук. Всего регион принял уже порядка 40 тысяч доз.

- На Кубани продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Привились уже более 21,3 тысяч человек, из них более семи тысяч человек получили по две вакцины с промежутком в 21 день, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что прививку от коронавируса в Краснодарском крае делают всем желающим на добровольной основе и бесплатно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре открылись четыре мобильных пункта, где можно получить вакцину в порядке живой очереди.