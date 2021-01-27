Игрок сборной России вспомнил, как обыграл Сергея Галицкого в шахматы

Даниил Фомин Фото: пресс-служба ФК Динамо

Воспитанник футбольного клуба «Краснодар» Даниил Фомин рассказал, как обыграл владельца команды Сергея Галицкого в шахматы.

- Правда, до этого два раза ему проиграл. Это была третья партия между нами, я тогда уже заканчивал академию. Было приятно, – сказал Фомин в интервью пресс-службе столичного «Динамо».

Даниил Фомин является воспитанником «Краснодара». За основной состав «быков» полузащитник провел всего один матч – в Кубке России против «Спартака» из Нальчика.

В прошлом году Даниил Фомин впервые получил вызов в сборную России. Сейчас полузащитник выступает за столичное «Динамо». Ранее Фомин играл за «Нижний Новгород» и «Уфу».