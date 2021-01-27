«ТНС энерго Кубань» разъясняет почему в некоторых многоквартирных домах выросла плата за ОДН?

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

Это связано с тем, что изменилось законодательство в отношении многоквартирных домов с невыбранной либо непосредственной формой управления.

Что такое ОДН, как они рассчитываются и как снизить эту плату? На эти вопросы ответила начальник службы по расчетам потребителей физических лиц «ТНС энерго Кубань» Наталья Луценко.

- Наталья Игоревна, что же такое ОДН и как они рассчитываются?

ОДН – это те коммунальные ресурсы, которые используются в местах общего пользования. Т.е. это объём электроэнергии, который определяется как разница между общим объёмом электроэнергии, поставленной в многоквартирный дом, и объёмом ресурса, потреблённого непосредственно в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся общедомовой собственностью (офисы, магазины и т.д.). Полученный остаток распределяется между всеми потребителями пропорционально площади принадлежащего каждому или находящегося в его пользовании жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме. Так, чем больше площадь квартиры или нежилого помещения, тем выше показатель ОДН.

- Что изменилось в законодательстве в расчетах ОДН?

1 июля 2020 года вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. С 1 июля объем электроэнергии, потребляемой на ОДН, стал начисляться жителям многоквартирных домов с непосредственной, невыбранной либо нереализованной формой управления в полном объеме, а не по нормативу, как это было ранее. Поэтому жители таких многоквартирных домов заметили, что сумма ОДН в квитанциях выросла.

В основном причиной большого ОДН является то, что:

некоторые жильцы не передают показания индивидуальных приборов учета, и, как следствие, им производится начисление исходя из среднемесячного потребления или норматива (если расчет среднемесячного потребления невозможен), хотя фактическое потребление может быть гораздо больше;

жильцы намеренно занижают свои показания;

в доме часть жильцов несанкционированно подключилась к электросетям;

в доме имеются квартиры без счетчиков.

Нужно отметить, что по закону до 1 января 2021 года отрицательный ОДН (это когда объем по квартирам превышает объем по общедомовому прибору учета) для вышеупомянутых форм управления не учитывался в следующих периодах, однако, теперь отрицательный ОДН будет уменьшать соответствующие начисления в последующих месяцах.

- Как снизить плату за ОДН?

Чтобы начисления, в том числе за ОДН, были корректными, жителям следует ежемесячно одновременно снимать и передавать точные показания индивидуальных электросчетчиков, желательно с 23 по 25 число, в дни, когда происходит съем показаний с общедомового прибора учета. Для этого мы советуем собственникам домов с непосредственной или невыбранной формой управления выбрать старшего по дому, который будет контролировать своевременную передачу показаний жильцами в конкретный день. Также жители вправе заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией. В этом случае все объемы ОДН «ТНС энерго Кубань» будет предъявлять в адрес управляющей компании по договору энергоснабжения, а не жителям этого многоквартирного дома.

– Нужно ли платить за ОДН, если в квартире никто не живёт?

Да, нужно. Каждый собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме несёт ответственность за содержание общедомового имущества независимо от того, пользуется он им на данный момент или нет.

По вопросам начислений за ОДН, а также в случае подозрения наличия самовольного подключения и незаконного потребления электроэнергии в многоквартирном доме, клиенты гарантирующего поставщика могут обратиться через сервис обратной связи на сайте, а также в Центры обслуживания клиентов или по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298-01-70).