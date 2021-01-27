В Краснодарском крае за сутки самыми зараженными районами стали Кавказский и Туапсинский

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона обнародовал свежие данные о новых случаях заражения страшной инфекцией. Ситуация с COVID-19 в Краснодарском крае остается напряженной. Только за последние сутки на Кубани количество заболевших увеличилось на 194 человека.

- Самыми зараженными городами за сутки стали Краснодар, Сочи и Анапа, здесь выявили 52, 21 и 12 новых случаев заболевания COVID-19. Также отметились высокими цифрами Кавказский и Туапсинский районы – в госпитали этих муниципалитетов попали 17 и 11 человек, соответственно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

В Выселковском районе за день зафиксировано восемь заболевших. В Кореновском и Темрюкском районах по семь пациентов сдали положительные тесты на коронавирус. В Апшеронском, Ейском и Лабинском районах – по шесть. По пять человек заразились в Калининском и Мостовском районах. Три пациента прибавилось в медучреждениях в Белореченском районе, три – в Тихорецком. В Горячем Ключе, Динском, Кущевском, Крыловском, Красноармейском, Северском, Тбилисском, Новопокровском, Гулькевичском, Павловском, Белоглинском районах – по два случая заражения. В Динском, Абинском и Крымском районах – по одному.

В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 114 пациентов, еще трое – на ЭКМО.