На Кубани скончались 19 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае увеличивается число людей, скончавшихся с положительным тестом на COVID-19. По последним данным, за сутки на Кубани скончались еще 19 человек. Количество жертв достигло 1393.

- Девять пациентов в возрасте от 48 до 93 лет скончались в медицинских организациях Краснодара. В Сочи врачам не удалось спасти пятерых местных жителей – трех мужчин и двух женщин от 47 до 83 лет. В Тихорецкой ЦРБ не стало двух мужчин от 43 до 76 лет. В Темрюкской ЦРБ ушли из жизни мужчины 59 и 72 лет. Крымской ЦРБ умер 57-летний житель Темрюкского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

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