В Новороссийске таможенники обнаружили наркотики в прибывшем из США автомобиле

Фото Новороссийской таможни

Неожиданная находка ждала таможенников в порту Новороссийска, куда прибыл корабль из США, на котором находился контейнер с легковым автомобилем.

Машина была досмотрена с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате таможенники, совместно с пограничниками нашли в багажнике автомобиля за обшивкой шесть полимерных пакетиков, внутри которых находилось порошкообразное вещество бежевого цвета массой 1,83 грамма.

Содержимое пакетов было изъято и направлено на экспертизу, в результате которой в веществе выявили смесь из димедрола, ацетилкодеина, 6-моноацетилморфина, героина и фентанила.

- Все производные вещества, кроме димедрола, отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ. Проводятся следственные действия,- сообщает пресс-служба ведомства.