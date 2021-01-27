В Сочи ожидаются сильные дожди с ветром и гроза

Фото мэрии Сочи

Как сообщают синоптики, ненастье обрушится на курорт уже в ближайшие часы

- Ночью и утром 28 января на территории Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, юго-западный. Местами прогнозируются порывы 15-18 м/с. Утром и днём местами сильный дождь,- говорится в сообщении мэрии.

По данным метеорологов, небезопасно будет и в горах. На высотах выше 500 метров возможен сход снежных лавин.

Спасатели напомнили туристам и жителям Сочи о необходимости соблюдения мер безопасности.

Как ранее сообщалось, резкая перемена погоды, с понижением температуры воздуха и осадками, ожидается практически на всей территории края к концу недели.