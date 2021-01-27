19-летний житель Кубани уклонился от призыва в армию и попал под уголовное дело

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19-летний молодой человек из Динского района в октябре 2020 года получил несколько повесток о необходимости явиться в военкомат для для прохождения медкомиссии для призыва на военную службу.

Срочная служба в армии в планы молодого человека не входила, поэтому все повестки он попросту проигнорировал, полагая, что таким способом сможет избежать призыва. Однако, военкомат передал информацию об уклонисте в правоохранительные органы.

- Следственным отделом по Динскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в уклонении от прохождения военной службы (ч.1 ст.328 УК РФ,- сообщает СУ СК по краю.