В 2021 году фонды поддержки бизнеса Кубани предоставят предпринимателям около 4,5 млрд рублей

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Средства пойдут на восстановление деятельности МСП, приостановленной в период карантина, а также помощь самозанятым и социальным предпринимателям, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев журналистам.

В прошлом году более половины представителей малого и среднего бизнеса понесли убытки из-за пандемии. Фонд микрофинансирования региона выдал 1,8 миллиарда рублей льготных займов, были разработаны специальные антикризисные программы. В том числе, благодаря такой работе у региона один из самых низких показателей в Южном федеральном округе по количеству предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые в прошлом году прекратили деятельность. Такие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть Finexspertiza.

Как отметил Вениамин Кондратьев, в 2021 году финансирование институтов поддержки бизнеса из краевого бюджета планируется увеличить.

– Основным инструментом здесь являются краевой фонд микрофинансирования. За счет средств бюджета малый и средний бизнес может получить займы под небольшой процент. В 2021 году Фонд выделит на это более 2 млрд рублей. Предпринимателям, не имеющих залоговой базы перед банками, помогает фонд развития бизнеса края – он предоставляет гарантии. В этом году в резерве фонда предусмотрено не менее 2,2 млрд рублей на обеспечение поручительств, – отметил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, в текущем году Фонд микрофинансирования будет помогать самозанятым и предпринимателям, реализующим проекты социальной значимости. В настоящее время для них разрабатывают комплекс сервисов и мер поддержки.

Работа проходит в рамках профильного нацпроекта. Помощь бизнесу позволит увеличить численность занятых в сфере МСП до 1 млн человек к 2025 году.