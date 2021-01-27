Зеленые зоны в Краснодаре благоустроят по голосованию жителей

Фото мэрии Краснодара

Рейтинговое онлайн - голосование по выбору зелёных зон для благоустройства в Краснодаре в 2022 году обсудили на брифинге в мэрии краевого центра. Из предложенных для реконструкции 23 территорий в городе жители смогут выбрать от одной до пяти.

- Голосование жителей -это обязательное условие, один из механизмов вовлечения жителей в формирования современного облика города. Мнение краснодарцев мы учитываем не только при выборе зеленых зон для дальнейшего благоустройства, но и при подготовке проектов. Каждый эскиз мы корректируем с учетом пожеланий жителей, — рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Наталья Машталир.

Рейтинговое голосование пройдёт с нуля часов 10 февраля до 24.00 19 февраля на сайте krd.ru. Специальный раздел на сайте мэрии и городской Думы Краснодара появится накануне начала голосования.

Итоги голосования подведут на заседании городской общественной комиссии. Зеленые зоны выстроят в порядке приоритетности благоустройства по рейтингу полученных голосов.