Пляжи в Краснодарском крае приведут к единому стандарту

Фото мэрии Сочи

Пляжи в регионе планируется привести к единому стандарту. Краевые власти видят в этом преимущества в конкурентном соперничестве с заграничными курортами. Для этого лаже разработаны специальные методические указания.

– Без повышения качества услуг на пляжах, уровня сервиса, единого стилевого решения, мы не сможем конкурировать с зарубежными курортами, – отметил Александр Руппель, в ходе совещания в Анапе.

«Методички» по содержанию пляжей оговаривают требования к инфраструктуре, зонированию, мерам по безопасности услуг на пляжах, их прозрачности и легальности, а также возможности оплаты любым удобным для гостей способом.

Кроме того Минкурортов региона представило образцы новой униформы пляжного персонала, внешнего вида стендов, навесов, урн, спасательных вышек и другого пляжного оборудования.

Новый стандарт будет применяться на пляжах региона уже с начала нынешнего лета.

Сейчас в крае уже благоустроено 120 км пляжей, которые которые рассчитаны примерно на 630 тысяч туристов.