Участие в краевых программах позволит привлечь в экономику Сочи более 2 миллиардов рублей

Фото мэрии Сочи

В 2021 году Сочи принимает участие в девяти государственных программах Краснодарского края. Это позволит дополнительно привлечь в экономику курорта более 2 млрд рублей

Финансовая поддержка курорту по линии региональных госпрограмм будет оказана, в частности, в таких отраслях, как образование, строительство и архитектура, физкультура и спорт, а также на развитие ЖКХ.

– Координаторами и исполнителями программных направлений администрации города Сочи также сформированы и направлены дополнительные заявки в край на сумму 2 млрд 381 млн рублей, – рассказал заместитель главы города Сергей Белоусов.

Значительный объем финансирования коснется и отрасли транспорта и дорог. Объем субсидий, предусмотренный в рамках реализации госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог» на 2021 год для города Сочи, сохранен на уровне 2020 года и составил почти 388 миллионов рублей. На капительный ремонт дорог будет направлено 171,7 миллиона рублей, на содержание автомобильных дорог – более 216 миллионов рублей.

– Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи также инициировано обращение на имя губернатора Краснодарского края об оказании дополнительной финансовой поддержки городу Сочи с целью содержания и эксплуатации автомобильных дорог на сумму 192,9 млн рублей, – подчеркнул Сергей Белоусов.

Работа по привлечению средств в городской бюджет из краевого бюджета в 2021 году будет продолжена в течение всего финансового года.