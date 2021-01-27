В Сочи нетрезвый турист поджег банкомат в холле отеля

Фото Светланы Маковеевой

Турист в фешенебельном отеле на Красной Поляне в Сочи решил глубокой ночью развлечься весьма странным образом. На экзотические поступки мужчину потянуло после изрядной порции спиртного в местном баре.

В половине третьего ночи гость отеля вдруг почувствовал острую неприязнь к оборудованию в холле.

- В 2 часа 30 минут ночи 31-летний турист из Красноярска, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вошел в холл отеля, облил банкомат горючей жидкостью и поджег его. Мужчину задержали сотрудники охраны отеля и передали прибывшему на место наряду полиции»,- сообщает ГУ МВД по краю.