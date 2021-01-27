Пойманные с наркотой полицейские в Армавире могут быть уволены со службы

Фото Олег Золото

Сотрудниками полиции в Армавире предварительно установлен факт употребления двумя их коллегами из местного ОМВД наркотиков в свободное от службы время. Об этом случае ранее сообщала «Комсомолка».

- В ходе осмотра автомобиля ВАЗ, на котором передвигались указанные лица, под передним пассажирским сидением обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с белым веществом, который направлен на экспертизу,- отметили в ГУ МВД по краю.

В краевом главке также отметили, что сейчас полицейские отстранены от службы.

В ГУ МВД также подчеркнули, что в случае подтверждения вины полицейские будут уволены с работы по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности по закону.

- В отношении их непосредственных руководителей будут приняты меры строгой дисциплинарной ответственности,- добавили в региональном ГУ МВД,