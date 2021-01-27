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В 2021 году на Кубани построят более 20 котельных за счет частных инвестиций

Краснодарский край ежегодно увеличивает количество заключенных концессионных соглашений в сфере ТЭК и ЖКХ
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

В ближайшие три года инвестиции в теплоснабжение составят около полутора миллиардов рублей. Речь идет как о бюджетных средствах, так и деньгах частных инвесторов.

В 2021 году благодаря концессиям в сфере ЖКХ на Кубани появится около 20 новых котельных.

В текущем году власти региона уже заключили концессионное соглашение по модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ленинградском районе.

- В течение года планируем подписать концессионные соглашения в Геленджике, Тихорецком, Новокубанском, Крыловском, Курганинском, Славянском, Калининском, Мостовском и Староминском районах, – рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

В 2020 году в Краснодарском крае заключили 11 концессионных соглашений с инвесторами – в Кущевском, Ейском, Успенском, Северском, Кавказском районах и Горячем Ключе.