В 2021 году в Краснодаре откроются новые корпуса училища имени генерала армии С.М. Штеменко

Фото администрации КК

Развитие единственного базового учебного заведения в России, где готовят специалистов по защите гостайны, Вениамин Кондратьев обсудил с начальником управления Генштаба ВС РФ Юрием Кузнецовым.

Систему подготовки офицеров в училище постоянно совершенствуют. Теперь здесь сформирован научный кластер. В 2021 году запланировано открытие новых корпусов на улице Дзержинского в Краснодаре. Их строительство уже завершается.

– Вы готовите уникальных специалистов, которые обеспечивают безопасность нашего государства. Попасть в это прославленное училище хотят многие. Для нас важно, что сегодня среди курсантов около 400 человек – уроженцы Кубани, – отметил глава региона.

– На новой территории на сегодняшний день построено более 80 тыс. кв. метров, предназначенных для научной и педагогической деятельности, – рассказал Юрий Кузнецов.