Сочи лидирует в предпочтениях туристов в феврале и марте 2021 года

Фото мэрии Сочи

Сочи стал самым желанным городом для посещений россиянами во время февральских праздников. В тройке лидеров рейтинга популярности среди туристов также оказались Симферополь и Минводы.

Агентство бронирования билетов Туту.ру, провело опрос среди своих клиентов, согласно которому Сочи оказался на первом месте в списке предпочтений жителей России для посещений в период «длинных» выходных с 21 по 23 февраля и в начале марте 2021 года.

-За основу мы брали временные промежутки с 21 по 28 февраля, а также с 6 по 14 марта. Речь идёт об уже забронированных билетах по направлениям. Оказалось, что наиболее востребованным местом при перелётах из Москвы, Петербурга, а также из других городов-миллионников оказался Сочи. На втором месте Симферополь. На третьем -Минводы,- говорится в материалах исследования.