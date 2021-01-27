В Краснодарском крае свободно более 35% коечного фонда для пациентов с коронавирусом

Фото Минздрава КК

С подтвержденным коронавирусом в больницах остаются более 1,5 тыс. человек.

Еще около 2 800 больных находятся в медучреждениях с подозрением на коронавирус и с пневмонией.

Почти 6400 человек, у которых ранее подтвердилась инфекция, не нуждаются в постоянном нахождении в стационаре.

- Они получают всю необходимую медицинскую и лекарственную помощь дома,- отмечают в краевом Минздраве.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирусом заболели 32932 человека. Из них почти 72% уже выздоровели.

Также, как ранее сообщалось ,в Краснодарский край поступила очередная партия вакцины от коронавируса в 17 тысяч доз.