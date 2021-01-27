В Краснодаре приступили к сборке первого троллейбуса

Фото мэрии Краснодара

Рабочие КТТУ в Краснодаре приступили к сборке агрегатов первого троллейбуса, выпуск которых хотят серийно наладить на предприятии.

Одновременно начата сборка и второй машины. В 2021 году в Краснодаре намечено построить не менее десятка машин, которые в дальнейшем будут работать в городе.

- Новые машины будут собраны с учетом потребностей жителей и гостей нашего города, и вскоре мы увидим их на городских маршрутах, — отметил вице-мэр Краснодара Артём Доронин.

Первый троллейбус сойдет с конвейера уже в конце марта

Ранее в Краснодаре было подписано трехсторонне соглашение о сборке троллейбусов для местной системы электротранспорта . Все работы по сборке как обычных троллейбусов, так и с увеличенным автономным ходом будут выполняться на базе МУП «КТТУ».

Общая потребность в электрическом транспорте в Краснодаре на ближайшие годы составляет около 200 единиц.