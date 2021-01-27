Сотрудники СК по краю провели урок мужества в школе Краснодара

Фото СУ СК по краю

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, старший следователь следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю Александр Черкасов провел для учеников 10 класса школы № 57 Урок мужества.

Офицер рассказал ребятам о героической обороне Ленинграда, продолжавшейся 872 дня, продемонстрировав фильм о жизни ленинградцев в эвакуации, созданный сотрудниками Управления взаимодействия со СМИ СК России. Многие из жителей города на Неве в сентябре 1941 года, в момент начала блокады были еще детьми и в эти дни их детство закончилось. Школьники и подростки участвовали в защите города, работали на оборонных заводах, помогали людям, поддерживали их, как могли. Эвакуированные жители Ленинграда были вынуждены начинать новую жизнь вдали от родного города. Противостоять опасности могли только те, кто обладал силой воли и верой в Победу. Люди со временем научились стойко переносить голод, холод, боль, перестали бояться оглушительного свиста снарядов.

Офицер обратил внимание учащихся на то, что сейчас особенно важно донести до подрастающего поколения правду о блокадном Ленинграде, его истории, жителях и героях. История каждого жителя блокадного города – это пример преодоления своих страхов и совершения настоящего подвига, что не только восхищает, но и заставляет нас задуматься о важнейших человеческих ценностях.

- В завершение встречи школьники поделились своими впечатлениями об услышанном и поблагодарили представителя ведомства за лекцию и продемонстрированный фильм, а также почтили минутой молчания память погибших,- сообщает СУ СК по краю.