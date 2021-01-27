В Усть-Лабинске кадетам рассказали о блокаде Ленинграда

Фото СУ СК по краю

В Усть-Лабинском районе в подшефном кадетском классе был проведен Урок мужества, посвященный Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Сегодня, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, старший следователь следственного отдела по Усть-Лабинскому району СКР по Краснодарскому краю Тимур Вороной встретился с учениками профильного кадетского класса СОШ № 36.

Офицер в рамках Урока мужества рассказал ребятам о жизни блокадников во время эвакуации и продемонстрировал кадетам фильм, созданный сотрудниками управления взаимодействия со СМИ СК России. Следователь рассказал кадетам об одной из самых страшных страниц истории нашей страны. Слушатели были потрясены подвигом мужественных жителей города на Неве, которые несмотря ни на страшный голод, ни холод, ни постоянные обстрелы и бомбардировки выстояли, не отступив и не отдав родной город врагу.

- В завершение встречи кадеты поделились своими впечатлениями об услышанном, задали интересующие их вопросы и поблагодарили представителя ведомства за увлекательную лекцию и продемонстрированные материалы,- сообщает СУ СК по краю.