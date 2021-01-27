За неправомерное использование земельных участков на Кубани с нарушителей взыскано почти 64 млн рублей

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В ходе этих проверок эффективности использования земель специалисты выявили более шести сотен различных нарушений земельного законодательства и случаев самсвольного занятия участков в регионе.

- Все материалы проверок переданы в Росреестр, суд, правоохранительные органы. Благодаря совместной работе с Росреестром только за неправомерное использование краевых участков взыскано 63,9 млн рублей, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Итоги земельного надзора за 2020 год подвели и в самом управлении Росреестра. Сотрудники службы за год провели более 6,5 тыс проверок законодательства и более шести тысяч раз обследовали объекты земельных отношений.

Госинспекторы выявили более 4700 правонарушений. Чаще всего к ним относится самовольное занятие участка без каких-либо документов, а также использование земли не по целевому назначению. К административной ответственности привлечено более 2, 4 тыс. нарушителей.