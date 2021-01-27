Житель Сочи облапошил женщину из Абхазии на мнимой продаже жилья

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В дежурную часть полиции Адлерского района Сочи обратилась жительница Абхазии. с сообщением о том, что стала жертвой мошенника. Женщина рассказала, что решила купить квартиру в Сочи и передала в качестве оплаты за жилье 760 тысяч рублей жителю курорта.

Однако. никакой квартиры покупательница так и не увидела. Взяв деньги, мнимы й продавец просто пропал, и перестал отвечать на настойчивые звонки женщины.

Вскоре оперативники угрозыска сумели установить личность и местонахождение подозреваемого.

65-летнего местного жителя полицейские задержали у него дома.

В отделе мужчина признался, что и не собирался продавать квартиру, а вместо этого подарил ее своей родственнице. Деньгами доверчивой покупательницы он воспользовался в качестве компенсации за подарок, и потратил всю сумму на свои нужды.

- УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.