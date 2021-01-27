В Краснодаре ночью не будет воды на нескольких улицах

Фото: krd.ru.

В краевом центре в районе улиц Ярославской и Кореновской в ночь с 27 на 28 января пройдут работы по врезке участка сети водопровода. Без воды останутся жители частных домов на Лесопосадочной, Лесной, Железнодорожной и других.

Кроме того, на несколько часов отключат водоснабжение в Краснодарском университете МВД и военном комиссариате России, которые находятся на улице Ярославской.

Время проведения работ — с 23:00 27 января до 12:00 28 января.

- В этот период возможно снижение давления на сетях водоснабжения в границах улиц 40-летия Победы, 1-го Мая, Московской, Петра Метальникова, а также домов в Музыкальном микрорайоне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.