На Кубани финансирование программы развития медицины выросло на 3 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае депутаты ЗСК внесли изменения региональную программу по развитию здравоохранения. Ее финансирования в 2021 году будет увеличено на 3 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию первичного звена: построить семь модульных ФАПов, отремонтировать 17 поликлиник и больниц.

Кроме этого, дополнительные объемы финансирования намечено направить на социальную поддержку медицинских работников.

- В целом программа «Развитие здравоохранения» увеличится до 2026 года более чем на 7 миллиардов рублей, - отметил председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов напомнил, что до конца 2021 года планируется завершить строительство корпуса детской краевой больницы.