«Страшный снегопад и ветер»: Новая волна непогоды накроет Кубань

В отдельных районах южной половины региона ожидаются сильный дождь и снегопад Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае до конца недели синоптики прогнозируют непогоду. 29 января в отдельных районах южной половины региона ожидаются сильный дождь и снегопад. Местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

Ветер будет дуть юго-западный и западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 °С, в предгорных районах от -2 до -7 °С, днем от +4 до +9 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями, временами осадки. Ветер юго-западный и западный, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

- В ближайшие сутки в регионе днем дождь, в отдельных районах сильный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью от +1 до +6 °С, местами в южной половине края от +6 до +11 °С.