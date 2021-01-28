В Сочи кадастровых инженеров привлекли к ответственности за ложные сведения о завершении строительства

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В Сочи по результатам прокурорской проверки кадастровых инженеров привлекли к административной ответственности. В Лазаревском внутригородском районе курорта были выявлены два факта регистрации права собственности на якобы завершенные объекты, которые на самом деле таковыми не являлись.

Кадастровые инженеры вносили ложные сведения в технические планы.

- Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (внесение заведомо ложных сведений в межевой план), которые были направлены мировым судьям Сочи для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инженеры признаны виновными в совершении правонарушений, им назначен штраф по 30 тыс. рублей.