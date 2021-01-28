Власти Сочи заявили об отсутствии больных коронавирусом в отелях и санаториях курорта

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Власти Сочи заявили об отсутствии больных коронавирусной инфекцией в отелях и санаториях курорта. В Красной Поляне проведено более 100 контрольных рейдов по соблюдению масочного режима. Ежедневно в горном кластере Сочи обследуется до 20 объектов

Каждый день на горнолыжных склонах работают до 50 волонтеров, которые следят за соблюдением социальной дистанции на подъемниках. С начала зимнего сезона добровольцы раздали туристам более 500 тысяч масок.

— За соблюдением требований Роспотребнадзора на трассах, в отелях, кафе и магазинах следят мониторинговые группы, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина. - В их составе - специалисты городской мэрии и других контролирующих ведомств.