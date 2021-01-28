Зараженных жителей Кубани, которые лечатся дома, в разы больше, чем в больницах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают каждый день выявлять новых зараженных COVID-19. За сутки в регионе каждый день фиксируется около 200 человек с коронавирусом. Вместе с тем, власти отмечают, что коечный фонд для пациентов занят только на 65%.

- В Краснодарском крае в госпиталях занято 65% ковидных мест, свободно - 35%. С подтвержденным коронавирусом в больницах остаются более 1,5 тысяч человек, а не заполнено почти 2,4 тысячи коек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также стоит отметить, что с подозрением на инфекцию в медучреждениях сейчас числятся 2,8 тысяч человек. А почти 6,4 тысячи человек с подтвержденной инфекцией лечатся дома под наблюдением врачей.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирусом заболели 32932 человека. Из них почти 72% уже выздоровели.