В Краснодарском крае планируют ослабить режим повышенной готовности

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28 января состоится краевое заседание оперативного штаба. По некоторым данным, власти планируют ослабить режим повышенной готовности.

О том, какие ограничения могут снять, можно пока только догадываться. Это может быть и разрешение на работу фудкортов, и отмена ночных ограничичений. Например, накануне в Москве Собянин заявил, что в столице возобновляется работа предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что режим повышенной готовности на Кубани продлили до 29 января, также в регионе действует масочный режим. Под запретом - проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. Число участников деловых мероприятий по-прежнему не должно превышать 100 человек.