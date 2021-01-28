В кубанском городе украли 12 ливневых люков

Преступников ищут

В Кропоткине ищут воров канализационных люков. В городе за несколько дней пропали 12 металлических крышек.

- Люки украли на улицах Комсомольская, 30 лет Победы, а также на переулке Лесной, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские просматривают городские камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 31-летнего жителя Кропоткина обвиняют в краже денег с банковского счета. Следствие выяснило, что в июле на железнодорожной станции Хадыженская, обвиняемый обнаружил на земле телефон. О находке мужчина не сообщил в полицию, а забрал смартфон себе.