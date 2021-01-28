В Краснодаре иномарка на скорости протаранила пешеходов

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Авария произошла утром 28 января на улице Стасова. Там на пересечении улиц Уральская и Селезнева водитель на Hyundai сбил двух человек, а затем выехал на встречку и влетел в «Жигули».

- Около 7 часов утра 23-летний местный житель на Hyundai допустил наезд на двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Также известно, что в результате ДТП пострадало четыре человека – пешеходы и оба водителя. Все они госпитализировны. По факту аварии проводится проверка.