На Кубани пятерых мужчин уличили в краже топлива из нефтепровода

Четверо жителей региона в возрасте от 35 до 43 лет и 25-летний приезжий из соседней республики оккупировали магистральный нефтепродуктопровод, проходящий по территории Тихорецкого района. Мужчины сливали дизельное топливо и хранили на арендуемой базе. Они успели похитить 50 тонн нефтепродуктов.

- По факту хищений возбуждено уголовное дело. Установлено, что мужчины часть нефтепродуктов продавали неустановленным лицам. Причиненный ущерб оценивается на сумму более 1,5 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Четверых мужчин заключили под стражу, еще одному участнику организованной группы назначена подписка о невыезде. Всем участникам грозит до 10 лет лишения свободы.