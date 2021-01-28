«Остался без товара и денег!»: в Краснодаре наглый клиент обманул курьера почти на 250 тысяч рублей

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Разряд по боксу, а еще лучше по бегу скоро может стать обязательным требованием к соискателю на должность… курьера в компанию, которая торгует дорогостоящим оборудованием или брендовыми вещами. Все чащи сотрудники службы доставки сталкиваются с откровенным обманом со стороны клиентов. Очередной такой случай произошел в Краснодаре.

23-летний курьер привез в ресторан на Суворова товар, который заказывал клиент. В коробке лежал новенький iPhone. Сотрудник службы доставки передал заказ мужчине, чтобы тот мог проверить, все ли в порядке, нет ли повреждений. Курьер достал документы на подпись и приготовился забрать оплату.

- С вас 241960 рублей, - проговорил громко курьер.

Однако потенциальный покупатель отказывался платить за товар. В итоге сотруднику службы доставки ничего не оставалось, как позвонить в полицию. Сейчас идут разбирательства. Не исключено, что на нерадивого клиента заведут уголовное дело по статье «Мошенничество».