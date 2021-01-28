В Краснодаре восстановили надувной купол спортивного комплекса

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Купол воздухоопорного спорткомплекса «Екатеринодар» на Восточно-Кругликовской снова натянули над зданием. Крышу полностью отремонтировали и скоро в залах начнутся тренировки.

- Рассматривается вопрос, чтобы рядом с воздухоопорником возвести еще один физкультурный комплекс, где дети также будут заниматься бесплатно. Территория большая, будет хороший спортивный кластер для этого района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что купол сложился под давлением снега 10 января. Никто не пострадал - нескольких занимающихся в тот день детей вывели за час до ЧП. Спасатели несколько дней расчищали его сначала от снега, потом — от наледи. Сейчас купол натянули и надули. Осталось все расставить по местам и открыть спорткомплекс для детей.

- Для того, чтобы открыть СК «Екатеринодар» для занятий, нужно восстановить освещение, расставить спортивный инвентарь, натянуть сетки, уложить борцовский, гимнастический ковры и татами. На это понадобится еще несколько дней, - добавили в мэрии.