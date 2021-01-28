Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 января выросло на 193

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. По данным на 28 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 193 человек.

- Самыми зараженными городами за сутки стали Краснодар и Сочи, здесь выявили 61 и 9 новых случаев коронавируса. Также отличились высокими цифрами Белореченский, Динской, Крыловской, Тимашевский и Тбилисский районы – в госпитали этих муниципалитетов попали по восемь человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

В Кущевском районе медучреждение пополнилось семью зараженными. В Геленджике, Кореновском, Тихорецком и Мостовском районах по шесть пациентов получили положительные результаты на коронавирус, в Апшеронском, Выселковском и Кавказском районах заболели по пять человек, В Новороссийске, Северском и Гулькевичском районах – по четыре, в Брюховецком и Лабинском районах – по три.

Также COVID-19 выявили на территории Калининского и Красноармейского районов, Анапы и Горячего Ключа, Темрюкского, Новопокровского и Белоглинского районов, здесь по два новых заболевших. В Туапсинском, Абинском, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах – по одному.

Известно, что среди заболевших за сутки – пять детей, младшему из которых всего три месяца.

Стоит отметить, что количество выздоровевших от коронавируса в сутки превышает количество заболевших – выписано домой 277 человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что зараженных жителей Кубани, которые лечатся дома, в разы больше, чем в больницах. Госпитали Кубани сейчас заполнены на 65%.